В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE

Парламент Молдовы сегодня проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Центральноевропейской инициативы (ICE).
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе законодательного форума.
На заседании депутаты из 16 стран-членов ICE обсудят тему, связанную с поддержкой европейской интеграции и продвижением устойчивого развития региона.
На открытии заседания выступят председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, генеральный секретарь ICE Роберто Антонионе и и.о. председателя ПА ICE Игорь Кирияк, представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции и т.д.
Также запланированы заседания трех генеральных комитетов Парламентской ассамблеи: по политическим и внутренним делам, по экономическим вопросам и по делам культуры.
Цель политического сотрудничества ICE состоит в том, чтобы предложить странам гибкую платформу для регионального сотрудничества. Внимание уделяется также их подготовке к будущему вступлению в Европейский союз.
Молдова является членом Центральноевропейской инициативы с 1996 года.