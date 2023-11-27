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В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE

В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE Парламент Молдовы сегодня проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Центральноевропейской инициативы (ICE).
Другие страны
27 ноября 2023 г. 12:21
В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE

Парламент Молдовы сегодня проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Центральноевропейской инициативы (ICE).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе законодательного форума.

На заседании депутаты из 16 стран-членов ICE обсудят тему, связанную с поддержкой европейской интеграции и продвижением устойчивого развития региона.

На открытии заседания выступят председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, генеральный секретарь ICE Роберто Антонионе и и.о. председателя ПА ICE Игорь Кирияк, представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции и т.д.

Также запланированы заседания трех генеральных комитетов Парламентской ассамблеи: по политическим и внутренним делам, по экономическим вопросам и по делам культуры.

Цель политического сотрудничества ICE состоит в том, чтобы предложить странам гибкую платформу для регионального сотрудничества. Внимание уделяется также их подготовке к будущему вступлению в Европейский союз.

Молдова является членом Центральноевропейской инициативы с 1996 года.

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Версия на английском языке CEI Parliamentary Assembly meeting to be held in Chisinau
Версия на азербайджанском языке Moldovada ICE Parlament Assambleyasının iclası keçiriləcək

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