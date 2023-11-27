В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE

Парламент Молдовы сегодня проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Центральноевропейской инициативы (ICE).

Парламент Молдовы сегодня проведет заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Центральноевропейской инициативы (ICE).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе законодательного форума.

На заседании депутаты из 16 стран-членов ICE обсудят тему, связанную с поддержкой европейской интеграции и продвижением устойчивого развития региона.

На открытии заседания выступят председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, генеральный секретарь ICE Роберто Антонионе и и.о. председателя ПА ICE Игорь Кирияк, представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции и т.д.

Также запланированы заседания трех генеральных комитетов Парламентской ассамблеи: по политическим и внутренним делам, по экономическим вопросам и по делам культуры.

Цель политического сотрудничества ICE состоит в том, чтобы предложить странам гибкую платформу для регионального сотрудничества. Внимание уделяется также их подготовке к будущему вступлению в Европейский союз.

Молдова является членом Центральноевропейской инициативы с 1996 года.