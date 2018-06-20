В Кишиневе проходит митинг с требованием признать результаты выборов мэра

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек в среду вышли на митинг, чтобы поддержать набравшего во втором туре выборов мэра Кишинева (Молдавия) больше всего голосов Андрея Нэстасе, а также добиться признания результатов голосования.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, суд Кишинева во вторник отказался признать результаты досрочных выборов мэра столицы Молдавии, победителем которых стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Новый мэр Кишинева пробудет на этом посту в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.

Организаторы заявляют, что готовы протестовать каждый день - до тех пор, пока их голоса не будут признаны.