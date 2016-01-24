В Кишиневе десятки тысяч человек требуют отставки правительства

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Кишиневе, несмотря на мороз, десятки тысяч человек собрались на митинг на центральной площади города, чтобы потребовать отставки правительства Павла Филипа и досрочных выборов парламента.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что акция организована Партией социалистов (ПСРМ) и "Нашей партией", а также правоцентристской платформой DA ("Достоинство и правда").

Площадь заполнена до отказа, люди стоят в близлежащем сквере, на прилегающих улицах. Митинг проходит без партийной символики, звучат лозунги: "Долой мафию!", "Мы народ!", "Досрочный выборы", "Вместе мы сила!". Открывая митинг, организаторы акции призвали к порядку и недопущению беспорядков и столкновений. Чтобы подчеркнуть мирный характер протестов, манифестанты пришли с белыми хризантемами, которые дарят следящим за порядком полицейским.