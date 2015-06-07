​В Кишиневе более 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Более 10 тыс. человек вышли на улицы Кишинева в ходе акции протеста гражданской платформы "Достоинство и справедливость" с требованием отставки лидеров правящей коалиции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в резолюции, принятой по итогам митинга против проевропейской коалиции, говорится об отсутствии политической воли, приведшей к потере доверия к стране со стороны международных партнеров.

По данным полиции, митинг прошел мирно, несмотря на то, что в какой-то момент демонстрантов пришлось отделить друг от друга живой цепью.