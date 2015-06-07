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    ​В Кишиневе более 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг

    Митинг прошел мирно

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Более 10 тыс. человек вышли на улицы Кишинева в ходе акции протеста гражданской платформы "Достоинство и справедливость" с требованием отставки лидеров правящей коалиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в резолюции, принятой по итогам митинга против проевропейской коалиции, говорится об отсутствии политической воли, приведшей к потере доверия к стране со стороны международных партнеров.

    По данным полиции, митинг прошел мирно, несмотря на то, что в какой-то момент демонстрантов пришлось отделить друг от друга живой цепью.

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