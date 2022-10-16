В Киркуке открылся новый международный аэропорт

Новый международный аэропорт открылся в воскресенье в иракском городе Киркук, расположенном на севере страны.

Новый международный аэропорт открылся в воскресенье в иракском городе Киркук, расположенном на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал SHAFAQ News.

По его данным, на церемонии открытия присутствовали министр транспорта Ирака, начальник передового штаба командования объединенными операциями сил безопасности страны, помощник губернатора провинции Киркук, глава местной полиции и ряд других чиновников.

Ожидается, что первое время новый аэропорт будет обслуживать рейсы внутренних авиакомпаний, совершающих полеты между иракскими провинциями, однако вскоре сможет принимать у себя и зарубежные авиарейсы.

Отметим, что международные аэропорты находятся в Ираке в пяти городах: в столице республики Багдаде, в Басре, Эн-Наджафе, Мосуле и Эрбиле.