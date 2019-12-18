В Кыргызстане заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Государственной пограничной службе (ГПС) Кыргызстана.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в настоящий момент характеризуется как относительно стабильная", - заявили в пресс-службе киргизской погранслужбы.

По данным ведомства, с целью обеспечения общественного правопорядка сотрудники правоохранительных органов двух стран патрулируют приграничные территории.