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В Кыргызстане заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

В Кыргызстане заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистан

Ситуация в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявили  в Государственной пограничной службе (ГПС) Кыргызстана.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в настоящий момент характеризуется как относительно стабильная", - заявили в пресс-службе киргизской погранслужбы.

По данным ведомства, с целью обеспечения общественного правопорядка сотрудники правоохранительных органов двух стран патрулируют приграничные территории. 

Ранее погранслужба Кыргызстана сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. Сообщалось о шести пострадавших с киргизской стороны, у двоих из них огнестрельные ранения. Таджикские власти заявляют о пяти пострадавших в ходе конфликта.
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