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В Кыргызстане зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Кыргызстане зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Первый летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания был зарегистрирован в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 3 апреля сообщил Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.

"Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент", - говорится в сообщении.

По данным штаба, "больной прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации, у него была подтверждена инфекция COVID-19". Помимо этого, у пациента "имелись серьезные сопутствующие заболевания".

По последней информации штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается 125 человек с подтвержденным диагнозом, четверо больных находятся "в тяжелом состоянии".

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