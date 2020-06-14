​В Кыргызстане зафиксировали еще 78 случаев COVID-19

За сутки в Кыргызстане выявили 78 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

По словам представителя штаба, четыре случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, 39 случаев у контактных лиц, находившихся под медицинским наблюдением. У остальных 3 5 источник инфекции не установлен.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Кыргызстане возросло до 2 285, среди которых 438 медработников. Умерли 27 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1 791 пациент.