​В Кыргызстане за сутки выявили свыше 30 случаев COVID-19

В Кыргызстане число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 37 за сутки.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 12 июня 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19. Из них 19 - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 6 медработников. Выздоровели 38 пациентов.

"В настоящий момент в стационарах находятся 472 человека, один из них - в реанимации", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Кыргызстане возросло до 2 166, среди которых 425 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1 668 пациентов.