​В Кыргызстане за сутки выявили 28 случаев СOVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Кыргызстане возросло до 1899.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 4 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных семеро медработников. Выздоровели 27 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 1 899, из которых 372 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1 292 пациента.