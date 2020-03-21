В Кыргызстане объявили режим ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об объявлении режима чрезвычайной ситуации на территории всей республики.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Республиканском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции премьер-министр подписал постановление о введении с 22 марта режима чрезвычайной ситуации по всей республике", - заявил представитель штаба.

По его словам, сегодня состоялось заседание Совета безопасности страны, в ходе которого премьер-министру было рекомендовано объявить режим ЧС в Киргизии сроком на один месяц с 22 марта 2020 года.

На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 12 больных коронавирусом. В трех районах, на территории которых они проживают, 18-20 марта местными властями была объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее Кыргызстан из-за пандемии коронавируса отменил пассажирское авиасообщение со всеми странами, кроме России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.