В Кыргызстане мужчина застрелил двух человек и захватил заложницу

Вооруженный мужчина в Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил нападение на сотрудников туристической компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в иссык-кульском УВД сообщили, что он застрелил двух человек и захватил заложницу.

"ЧП произошло в лагере туристической компании, который находится в Ак-Суйском районе. Злоумышленник из огнестрельного оружия застрелил двух сотрудников турфирмы, взял в заложницы еще одну ее работницу и вместе с ней скрылся с места происшествия", - заявил сотрудник УВД.

По его предварительным данным, убийство было совершено подозреваемым "на бытовой почве".

"В настоящее время в Ак-Суйский район направлены подразделения спецназа для установления места нахождения преступника, личность которого уже установлена, и его задержания", - отметил собеседник. По его словам, действиями спецназа руководит прибывший из столицы заместитель министра внутренних дел Мирдан Каниметов.