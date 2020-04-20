​В Кыргызстане число зараженных коронавирусом выросло до 568 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане увеличилось до 568.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 20 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, за прошедшие сутки двое инфицированных - 70-летняя женщина и 79-летний мужчина - скончались.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 568 человек, из них 140 - медработники. Семь человек погибли. 11 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 8 тысяч человек. Выздоровел 201 пациент.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.