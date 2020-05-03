​В Кыргызстане более 20 человек заболели COVID-19 за сутки

В Кыргызстане за сутки зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По словам представителя штаба, среди новых зараженных и медицинских работников. Также в штабе отметили, что за сутки 37 человек выздоровели и были выписаны из стационара.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Кыргызстане на сегодняшний день достигло 795 человек, из которых 207 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 564 человека.

Напомним, что в связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.