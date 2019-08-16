В Кыргызстане арестовали счета Атамбаева

Арест наложен на все счета экс-президента Кыргызстан Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом 12 уголовных дел, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в банках Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

По данным органа, арест наложен также на все имущество и счета, принадлежащие супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, на имущество связанных с ним компаний, таких как "Кыргызавтомаш", телеканал "Апрель", ОАО "Медиафорум" и ряда других.

Бывшему главе Кыргызстана вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция.