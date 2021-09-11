В Кыргызстане задержали члена ЦИК за мошенничество

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал члена Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) по подозрению в мошенничестве .

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал члена Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) по подозрению в мошенничестве .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня пресс-центр ГКНБ.

"Подозреваемый был уведомлен генпрокурором о подозрении в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" Уголовного кодекса. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия задержанного не называются.