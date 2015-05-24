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    В Кыргызстане при сходе оползня погибли шесть человек

    Среди погибших один ребенок, ведутся поиски еще трех человек

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области в результате схода оползня погибли шесть человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

    "В ночь на 24 мая в 01:49 в селе Кыржол сельского округа Ырыс Сузакского района Джалал-Абадской области сошел оползень, который накрыл пять жилых домов. Поступила информация, что погибли шесть человек", — сказали в ведомстве.

    По уточненным данным, среди погибших один ребенок, ведутся поиски еще трех человек.

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