О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кыргызыстане предложили лишить русский язык официального статуса

В Кыргызыстане предложили лишить русский язык официального статуса По словам члена конституционного совещания Кыргызыстана , молодежь перестала разговаривать на киргизском языке
Другие страны
26 ноября 2020 г. 15:18

Член конституционного совещания Кыргызыстана Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального, сообщает Report со ссылкой на агентство 24.kg.
"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами"- сказал он.

"Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.

Официальный статус русского языка закреплен в конституции Кыргызыстана наряду со статусом государственного – кыргызского языка.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
24 ноября 2020 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi