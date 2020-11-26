В Кыргызыстане предложили лишить русский язык официального статуса

По словам члена конституционного совещания Кыргызыстана , молодежь перестала разговаривать на киргизском языке

Член конституционного совещания Кыргызыстана Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального, сообщает Report со ссылкой на агентство 24.kg.

"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами"- сказал он.

"Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.

Официальный статус русского языка закреплен в конституции Кыргызыстана наряду со статусом государственного – кыргызского языка.