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В Кыргызыстане правительство преобразовали в кабинет министров

В Кыргызыстане правительство преобразовали в кабинет министров Предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления
Другие страны
5 мая 2021 г. 16:08
В Кыргызыстане правительство преобразовали в кабинет министров

Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров своим указом преобразовал правительство страны в кабинет министров. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметили в пресс-службе, согласно новой конституции Кыргызыстана, "устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти".

"Глава государства, принимая во внимание, что правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку… постановил: преобразовать правительство Кыргызской Республики в кабинет министров Кыргызской Республики, считать кабинет министров Кыргызской Республики правопреемником правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.

По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.

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Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasında hökumət Nazirlər Kabinetinə çevrilib
Версия на английском языке Kyrgyz government transformed into cabinet of ministers

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