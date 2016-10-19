В Кыргызстане потеряли оригинал Конституции

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Парламент Кыргызстана сегодня приступил к обсуждению во втором чтении проекта закона о назначении референдума по изменению конституции страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе заседания депутаты заявили об отсутствии подлинника Основного закона.

Во время обсуждения законопроекта депутаты от фракции социалистической партии "Ата-Мекен" обратились к представителям органов государственной власти с просьбой предоставить первый экземпляр Основного закона страны, однако выяснилось, что в министерстве юстиции и аппарате президента на сегодняшний день располагают лишь копиями документа.

"Прежде чем вносить изменения, нужно найти оригинал, иначе непонятно, куда мы вносим поправки", — заявила экс-прокурор республики, депутат Аида Салянова.

Социалисты также потребовали создать специальную комиссию для поиска подлинника Конституции.