Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Киргизии из-за землетрясений повреждены четыре тысячи зданий. Более 200 домов находятся в аварийном состоянии. Разрушены более 50 школ, больниц и других социальных объектов.

Как передает Report, об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе парламента республики.

По данным властей, во время первого подземного толчка во многих домах образовались трещины. Они увеличились после повторных колебаний почвы.

Гражданам, чьи дома признаны непригодными для проживания, правительство пообещало выдать сертификаты для строительства нового жилья на 200 тысяч сомов, это около 2,8 тысячи долларов.

В пострадавших районах спасатели установили 300 зимних палаток. Жителям выдают одеяла и продукты питания.

20 и 21 ноября в Киргизии произошла серия землетрясений магнитудой 5,1. Всего сейсмологи зафиксировали семь сильных подземных толчков.