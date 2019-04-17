В киевском фаст-фуде украли печать избирательной комиссии у ее председателя

В Украине у главы одной из участковых избирательных комиссий (УИК) украли личные документы и печать комиссии, сообщает Report со ссылкой на УНН.

Согласно информации местных правоохранительных органов, инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети "Макдоналдс" накануне в Киеве. Неизвестный похитил сумку председателя избирательного участка, в которой были ее личные документы и печать УИК.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Кража" статьи 185 УК Украины.