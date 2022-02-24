В Киевской области Украины в результате обстрелов один человек погиб, шестеро ранены

В Киевской области Украины в Броварах в результате обстрелов погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

В Киевской области Украины в Броварах в результате обстрелов погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр города Игорь Сапожко в эфире Украина24.

"Медики работают в усиленном режиме. Сейчас в больницах находятся пять раненых. Инфраструктура вся работает, подвалы открыты", - сказал Сапожко.

На вопрос журналистов, известно ли, был погибший военным или гражданским он ответил: "У меня пока такой информации нет. Гражданский он или военный, к сожалению".