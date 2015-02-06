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    ​В Киеве завершились переговоры Порошенко с Олландом и Меркель

    Детали проведения переговоров и принятые главами государств решения пока неизвестны

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Киеве завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

    "Только что завершили переговоры с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Все стороны стремятся к миру", - сказано в сообщении.

    Детали проведения переговоров и принятые главами государств решения пока неизвестны.

    Напомним, завтра Меркель и Олланд также намерены посетить Москву для встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным для нахождения решения по конфликтной ситуации на Донбассе.

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