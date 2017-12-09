В Киеве защита Саакашвили ожидает встречи с политиком в изоляторе

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Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Защита прибыла в изолятор к бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили и ожидает встречи.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали Саакашвили и доставили в изолятор.

По словам Богомазова, суд может избрать политику меру пресечения в течение 72 часов.

"Адвокаты на месте, ожидают, что их допустят (к Саакашвили — ред.). Надеемся, что в этот раз закон будет соблюден и предоставят документы. Скорее всего на днях будет избрание меры пресечения, по закону есть 72 часа. Но когда состоится судебное заседание, зависит от следственного судьи. Но пока у нас нет документов никаких, говорить еще что-либо рано", — сказал адвокат в пятницу РИА Новости.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.