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    В Киеве защита Саакашвили ожидает встречи с политиком в изоляторе

    Суд может избрать политику меру пресечения в течение 72 часов© E-news.su

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Защита прибыла в изолятор к бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили и ожидает встречи.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали Саакашвили и доставили в изолятор.

    По словам Богомазова, суд может избрать политику меру пресечения в течение 72 часов.

    "Адвокаты на месте, ожидают, что их допустят (к Саакашвили — ред.). Надеемся, что в этот раз закон будет соблюден и предоставят документы. Скорее всего на днях будет избрание меры пресечения, по закону есть 72 часа. Но когда состоится судебное заседание, зависит от следственного судьи. Но пока у нас нет документов никаких, говорить еще что-либо рано", — сказал адвокат в пятницу РИА Новости.

    Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.

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