В Киеве задержали 18 человек после финального матча Лиги чемпионов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали 18 человек, которые пытались спровоцировать драку после завершения матча «Реал» — «Ливерпуль».

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

«После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции», — сказал начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

Уточняется, что во время матча были зафиксированы две стычки между болельщиками, которые пресекли стюарды и полицейские, передает RT.