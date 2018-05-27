 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киеве задержали 18 человек после финального матча Лиги чемпионов

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали 18 человек, которые пытались спровоцировать драку после завершения матча «Реал» — «Ливерпуль».

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

    «После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции», — сказал начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

    Уточняется, что во время матча были зафиксированы две стычки между болельщиками, которые пресекли стюарды и полицейские, передает RT. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi