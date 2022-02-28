В Киеве ввели запрет на продажу спиртного

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что со вторника в городе вводится запрет на продажу спиртных напитков.
"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков", - написал он.
Мэр Киева отдельно обратил внимание владельцев магазинов и аптек на то, что они не должны повышать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства. "Не повышайте цены, пользуясь ситуацией", - обратился к ним Кличко, сравнив подобные действия владельцев магазинов и торговых сетей с мародерством.