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В Киеве ввели комендантский час

В Киеве ввели комендантский час В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 19:23
В Киеве ввели комендантский час

В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

"При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə komendant saatı tətbiq edilib

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