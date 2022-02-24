В Киеве ввели комендантский час

В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет.

В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

"При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - заявил он.