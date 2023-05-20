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В Киеве вновь слышны взрывы

В Киеве вновь слышны взрывы Свыше 10 взрывов прозвучали в Киеве в ночь на субботу.
Другие страны
20 мая 2023 г. 04:14
В Киеве вновь слышны взрывы

Свыше 10 взрывов прозвучали в Киеве в ночь на субботу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, после полуночи в столице, Киевской и Черниговской областях была объявленная воздушная тревога.

"В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого", - сказали очевидцы.

Власти призывают горожан оставаться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском районе, в результате чего произошло возгорание.

"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - позже добавил он.

Кроме того, опасность применения враждебных БПЛА сохраняется.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevə dron hücumu olub, yanğın baş verib

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