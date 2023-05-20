В Киеве вновь слышны взрывы

Свыше 10 взрывов прозвучали в Киеве в ночь на субботу.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, после полуночи в столице, Киевской и Черниговской областях была объявленная воздушная тревога.
"В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого", - сказали очевидцы.
Власти призывают горожан оставаться в укрытиях и соблюдать правила двух стен.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском районе, в результате чего произошло возгорание.
"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - позже добавил он.
Кроме того, опасность применения враждебных БПЛА сохраняется.