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В Киеве уровень загрязнения воздуха в пять раз выше нормы

В Киеве уровень загрязнения воздуха в пять раз выше нормы Уровень загрязняющих веществ в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. В отдельных районах столицы присутствует запах гари.
Другие страны
30 марта 2022 г. 20:05
В Киеве уровень загрязнения воздуха в пять раз выше нормы

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. В отдельных районах города присутствует запах гари.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что уровень загрязнения воздуха в Киеве может быть опасным для людей, у которых проблемы с дыхательной системой. В связи с этим не рекомендовано открывать окна или проводить много времени на открытом воздухе.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 19 марта по уровню загрязненного воздуха Киев оказался на третьем месте в мире.

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Версия на английском языке Air pollution level in Kyiv 5 times exceeds norm

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