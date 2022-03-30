В Киеве уровень загрязнения воздуха в пять раз выше нормы

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. В отдельных районах столицы присутствует запах гари.

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на территории Киева почти в пять раз выше нормы. В отдельных районах города присутствует запах гари.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что уровень загрязнения воздуха в Киеве может быть опасным для людей, у которых проблемы с дыхательной системой. В связи с этим не рекомендовано открывать окна или проводить много времени на открытом воздухе.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 19 марта по уровню загрязненного воздуха Киев оказался на третьем месте в мире.