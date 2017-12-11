В Киеве состоялось подписание "Социальной Концепции мусульман Украины"

Киев. 11 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры мусульманской общины Украины и представители диаспорских организаций мусульман официально подписали “Социальную Концепцию мусульман Украины”.

Как сообщает украинское бюро Report, этот документ объясняет отношение ислама к важным аспектам социальной жизни и дает определенные рекомендации мусульманам Украины.

Лидер Духовного управления мусульман Украины "Умма", глава Украинского центра исламоведческих исследований Саид Исмагилов подчеркнул, что каждая религия, и почти каждая церковь имеет свою социальную доктрину или концепцию.

"У одних она разработана и прописана в виде документа - такие как Компендиум социальной доктрины Римско-католической церкви или в Российской Православной церкви, а в других - в процессе оформления, но этот документ описывает отношение религии к социальным проблемам конкретного времени и конкретного общества", -отметил муфтий Исмагилов.

По его словам, что создание Социальной концепции мусульман - эпохальное событие в жизни мусульман Украины, важный шаг в регламентировании деятельности мусульман Украины в разных сферах и развития взаимопонимания между мусульманами и представителями других религий.

Отметим, что в Социальной концепции мусульман Украины прописано отношение к науке и образованию, медицине, экономике, семье и родственным связям, экологии, этические ценности Ислама и др.

Над разработкой Социальной Концепции работали организации, муфтии, которые в прошлом году подписали Хартию мусульман Украины, которых консультировали эксперты и ученые из разных областей науки.

Глава Центра исламоведческих исследований Национального университета "Острогская академия" Михаил Якубович подчеркнул, что сегодня в мире наблюдается дезинтеграция мусульман, нарастание разногласий и непонимания между ними.

"И на этом фоне украинская мусульманская община развивает свою интеграцию в украинском обществе, утверждает и декларирует свои принципы. Если сравнивать Концепцию и подписанную год назад Хартию, можно увидеть развитие важных аспектов. Эти шаги очень важны для украинского общества", - указал исламовед.

Среди участников мероприятия были известный украинский журналист Анвар Деркач, муфтий ДУМК Айдер Рустамов, глава ГО ВАС "Альраид" Сейран Арифов, эксперт Института философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины Сергей Данилов, эксперт Центр Разумкова Михаил Мищенко.

Всего документ подписали больше 30 организаций. Среди подписантов также был Шейх Шакир Яхьяев —азербайджанец, который стоял у истоков формирования мусульманской религиозной общины в Украине.