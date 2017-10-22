В Киеве собирается митинг в поддержку Саакашвили - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Киев. 22 октября. REPORT.AZ/ В Киеве возле здания Верховной Ради начался митинг в поддержку Михаила Саакашвили.

Как сообщает украинское бюро Report, на акции протеста собралось около четырехсот людей.

Митинг начался с молебна и гимна Украины. Присутствующие почтили минутой молчания Небесную сотню и погибших в АТО.

Перед митингующими выступают народные депутаты, общественные активисты, политики. На сцене сейчас находятся Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Иван Слободянык, депутаты Сергей Лещенко, Юрий Деревянко, мер Глухова МишельТерещенко, общественная активистка Елена Ескина и другие.

По словам народного депутата Сергея Лещенко, страна погружена в коррупции. Выступающие обсуждают проблемные вопросы и непопулярность реформ.

Также на митинге появился сценизирований Порошенко — актер переодетый в куклу президента, который сидит на украинце и держит золотой батон.

*** 13:17

Сторонники Михаила Саакашвили в Киеве собираются на митинг перед Верховной Радой.

Как сообщает украинское бюро Report, митинг должен начаться в 14.00 по бакинскому времени.

Перед зданием Рады уже собралось около ста человек. Они примкнули к нескольким сотням митингующих, не покидавших палатки, установленные перед парламентом страны. Количество митингующих увеличивается.

По словам представителя партии "Руха новых сил", председателем которой является М.Сааакшвили, Ивана Слободяныка, митинг заинтересовал представителей дипломатического корпуса, и вместе с Саакашвили на митинг придет Посол Бельгии в Украине. Как заявил Слободянык, на митинге планируется обсудить ситуацию в стране и план действий, диалога с властью.

Территория оцеплена представителями правоохранительных органов. Работает полевая кухня.

Напомним, М. Саакашвили поддержала "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины", которую возглавляет Хикмет Джавадов.

Саакашвили прибыл на митинг, сейчас он встречается с митингующими из палаточного лагеря. На митинге собралось около 300 человек.