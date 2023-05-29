В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Многочисленные сильные взрывы слышны в центре и на окраинах Киева в понедельник.

Многочисленные сильные взрывы слышны в центре и на окраинах Киева в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в Киевской городской военной администрации сообщают о работе противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" - сообщается в Телеграм-канале столичной военной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко также призвал жителей города оставаться в укрытиях. "Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Телеграм.

Позже мэр сообщил, что "экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы".

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" - добавил Кличко.