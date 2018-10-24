В Киеве протестуют против роста цен на газ

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Митинг, организованный украинской партией "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, против повышения цены на газ для населения начался сегодня возле администрации президента Украины, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.

Проход непосредственно к администрации президента Украины перекрыт полицейскими. Митингующие держат флаги партии "Батькивщина" и плакаты с призывами отменить повышение цен на газ для населения. Также они выкрикивают лозунги с призывами к действующей власти уйти в отставку.

В центральной части Киева усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале дежурит большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии.