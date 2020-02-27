В Киеве прошло мероприятие про исторические реалии Ходжалинской трагедии

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна 26 февраля состоялось мероприятие, посвящённое роли журналистов в донесении исторической правды, противодействию информационной войне и пропаганде.

Мероприятие, приуроченное 28-годовщине Ходжалинской трагедии, было организовано при поддержке информационного агенства Report.

Организатор мероприятия-член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

На мероприятии присутствовали также представители посольства Азербайджана в Украине-советник посольства Камал Халилов и первый секретарь посольства Намиг Нифтуллаев.

"В донесении исторической правды до мировой общественности исключительно важная роль журналистов. Поэтому мы сегодня хотим уделить внимание трагической странице в истории и Азербайджана, и человечества - Ходжалинской резне, когда с особой жестокостью было убито 613 мирных жителей. Очень важно чтобы наша общественность знала про это трагическое событие, давало произошедшему надлежащую оценку, как и другим геноцидам, которые имели место быть в мировой истории. Украинские представители медиа должны быть надлежавшим образом информированы про исторические реалии Нагорно-Карабахского конфликта и быть теми, кто будет на стороне правды и справедливости",-отметила М.Гончарук.

В свою очередь, К.Халилов отметил, что ранее из всех зарубежных парламентов только Великое Национальное Собрание Турции принимало заявления, осуждающие Ходжалинский геноцид. "Сегодня ситуация в корне изменилась, что свидетельствуют о положительном имидже нашей страны на мировой арене, плодотворной работе по донесению до мировой общественности справедливой информации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте как официальными лицами страны, так и общественностью. Большой вклад в дело признания мировой общественностью Ходжалинской трагедии внесла кампания "Справедливость для Ходжалы!", инициатором которой стала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Наше дело правое, мы продолжаем борьбу за признание мировой общественностью данного геноцида и наказания виновных в этом варварстве преступников, руки которых в крови невинных стариков, женщин и детей, преступники должны ответить перед международным судом", - отметил он.

Для представителей медиа также выступили историки, в частности кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Олег Купчик и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НБУ имени В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины Александр Дудник. Спикеры в своих докладах детализировали предысторию нагорно-карабахского конфликта и акцентировали на информационной пропаганде и дезинформации со стороны армян.

В ходе мероприятия также был продемонстрирован фильм о Ходжалинской трагедии, подготовленный Фондом Гейдара Алиева а также была представлена литература о Ходжалинской трагедии.