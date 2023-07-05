В Киеве произошел взрыв в здании суда, есть погибший и раненые

Взрыв на территории Шевченковского районного суда Киева, по предварительной информации, устроил Игорь Гуменюк. Он пытался сбежать.

Взрыв на территории Шевченковского районного суда Киева, по предварительной информации, устроил Игорь Гуменюк. Он пытался сбежать.

Как передает Report, об этом заявил министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Предварительно, Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих НГУ, сегодня его привезли на еще одно заседание суда... После этого заседания Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два", - рассказал глава МВД.

По словам Клименко, позже злоумышленник пытался выйти из здания суда. Конвой остановил его выстрелом в воздух. Затем Гуменюк забаррикадировался в отдельном помещении. С ним пытались вести переговоры, но он не шел на контакт.

Министр добавил, что после деблокирования дверей злоумышленник кинул еще одно взрывное устройство в сторону правоохранителей. У них ранены нижние конечности, их уже госпитализировали.

"Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства", - отметил глава МВД.

При этом ответ на вопрос о том, как именно Гуменюку удалось пронести взрывные устройства, будет выяснять следствие, уточнил Клименко.

"Мы не понимаем, где находились взрывные устройства. Или в туалете, или там, где он забаррикадировался, или он как-то пронес с собой", - рассказал он.