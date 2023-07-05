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В Киеве произошел взрыв в здании суда, есть погибший и раненые

В Киеве произошел взрыв в здании суда, есть погибший и раненые Взрыв на территории Шевченковского районного суда Киева, по предварительной информации, устроил Игорь Гуменюк. Он пытался сбежать.
Другие страны
5 июля 2023 г. 21:28
В Киеве произошел взрыв в здании суда, есть погибший и раненые

Взрыв на территории Шевченковского районного суда Киева, по предварительной информации, устроил Игорь Гуменюк. Он пытался сбежать.

Как передает Report, об этом заявил министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Предварительно, Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих НГУ, сегодня его привезли на еще одно заседание суда... После этого заседания Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил по караулу какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два", - рассказал глава МВД.

По словам Клименко, позже злоумышленник пытался выйти из здания суда. Конвой остановил его выстрелом в воздух. Затем Гуменюк забаррикадировался в отдельном помещении. С ним пытались вести переговоры, но он не шел на контакт.

Министр добавил, что после деблокирования дверей злоумышленник кинул еще одно взрывное устройство в сторону правоохранителей. У них ранены нижние конечности, их уже госпитализировали.

"Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства", - отметил глава МВД.

При этом ответ на вопрос о том, как именно Гуменюку удалось пронести взрывные устройства, будет выяснять следствие, уточнил Клименко.

"Мы не понимаем, где находились взрывные устройства. Или в туалете, или там, где он забаррикадировался, или он как-то пронес с собой", - рассказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev məhkəməsinin binasında partlayış olub, ölən və yaralananlar var

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