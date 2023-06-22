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В Киеве произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Киеве произошел взрыв, есть погибший и раненые В Киеве произошел взрыв в 16-этажном здании, в результате чего погиб один, пострадали два человека.
Другие страны
22 июня 2023 г. 08:21
В Киеве произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Киеве произошел взрыв в 16-этажном здании, в результате чего погиб один, пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении мэра столицы.

По данным ГСЧС Украины, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир. Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə partlayış olub, ölən və yaralananlar var

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