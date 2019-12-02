В Киеве при покушении на депутата погиб его 3-летний сын

Автомобиль депутата Киевского областного совета, ресторатора Вячеслава Соболева был обстрелян в воскресенье в центре украинской столицы, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

"Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой", - сообщила полиция.

В Киеве введена специальная полицейская операция по поиску злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover и смертельно ранил мальчика. Покушение на бизнесмена и депутата произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.