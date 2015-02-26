В Киеве представлен доклад о первоочередных задачах в сфере восстановления на востоке Украины

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Киеве представители ООН, украинского правительства, Европейского союза и Всемирного банка представили результаты совместной оценки первоочередных задач, связанных с восстановлением и развитием районов на востоке Украине, пострадавших в результате конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в докладе по этому поводу содержится подробная информация о масштабах разрушений и повреждений объектов инфраструктуры, о том, что необходимо сделать для обеспечения занятости населения и социальной защиты.



Доклад был представлен 25 февраля во время заседания кабинета министров Украины. В нем приняли участие вице-премьер-министр Геннадий Зубко, Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, глава представительства ЕС в Украине Вальтер Треттон и руководитель программы Всемирного банка в Украине Тамара Сулухия.



В нем определены главные задачи в сфере восстановления, реабилитации и предоставления социальной помощи. В докладе очерчены приоритеты, связанные с продвижением процесса примирения.



В ходе подготовки доклада эксперты от правительства, а также ООН, Всемирного банка и ЕС посетили все пять регионов. Они встречались с представителями государственных администраций, органов местного самоуправления, коммунальных служб и гражданского общества из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей - регионов, которые, прямо или косвенно, наиболее пострадали от конфликта. В ходе консультаций обсуждались вопросы, связанные с восстановлением жилья, работы органов здравоохранения и образования, а также служб по оказанию социальных услуг населению.



