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В Киеве полностью восстановили отопление

В Киеве полностью восстановили отопление Работа системы теплоснабжения украинской столицы полностью восстановлена.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 13:10
В Киеве полностью восстановили отопление

Работа системы теплоснабжения украинской столицы полностью восстановлена.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью восстановили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - написал мэр в своем Telegram-канале.

В пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которую не отменяли более четырех часов. Из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. В столице было введено экстренное отключение энергоснабжения, не работало отопление, отмечались перебои с подачей воды, было приостановлено метро. В субботу по оценке властей, ситуация с энергоснабжением оставалась сложной, действовали аварийные отключения.

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