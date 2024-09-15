В Киеве поддержали идею прекратить выплаты украинским беженцам в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал своего польского коллегу Радослава Сикорского, который во время визита в Киев призвал европейские правительства прекратить выплачивать социальные пособия украинским мужчинам призывного возраста в ЕС.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал своего польского коллегу Радослава Сикорского, который во время визита в Киев призвал европейские правительства прекратить выплачивать социальные пособия украинским мужчинам призывного возраста в ЕС.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

После встречи со своим украинским коллегой польский министр заявил, что упразднение этих выплат пойдет на пользу государственным финансам в странах Западной Европы. По данным Евростата за июль этого года, сейчас в ЕС живут более 4,1 млн украинцев, примерно 22% от этого числа — взрослые мужчины.

По мнению польского министра, не должно быть никаких финансовых стимулов для уклонения от призыва в Украине.

"Это не право человека — получать деньги за то, чтобы избежать призыва, чтобы защищать свою страну", — сказал Сикорский.

Сибига поддержал призыв коллеги и призвал заняться разработкой программ для возвращения граждан Украины на родину, для чего необходимо создать условия.