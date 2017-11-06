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    В Киеве перед зданием суда избили советника главы МВД Украины

    Десятки человек, большинство из которых в камуфляжной форме, обступили советника министра, после чего начали дергать его за одежду

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка возле здания суда в Киеве избили митингующие,  передает Report со ссылкой на издание "Обозреватель".

    Они кричали при этом "наконец мы до тебя добрались".

    Возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел сегодня проходит митинг в поддержку осужденного ранее пограничника. Советник министра пришел поддержать осужденного.

    Десятки человек, большинство из которых в камуфляжной форме, обступили советника министра, после чего начали дергать его за одежду. Некоторые нанесли ему несколько ударов руками в область головы, а также пощечины. Все это сопровождалось грубой нецензурной лексикой в адрес З.Шкиряка.

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