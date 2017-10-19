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    В Киеве около 700 человек протестуют у здания парламента

    Обстановка у лагеря протестующих спокойная© Tass

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Киеве перед зданием Верховной рады Украины проходит акция, в которой принимают участие около 700 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, акция протеста продолжается, на улице Грушевского расставлены палатки. Обстановка у лагеря протестующих спокойная.

    Отметим, что парламент сегодня может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся выполнения требований протестующих. Они требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с депутатами, которые являются организаторами митинга возле Верховной рады. 

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе столкновений на акции протеста.

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