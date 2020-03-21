В Киеве общественный транспорт прекращает работу

Общественный транспорт в Киеве завтра полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья", - написал глава министерства в Facebook.

Ранее А.Аваков сообщал, что власти Украины в ближайшее время по всей стране значительно ужесточат карантинные меры в связи с пандемией. Глава МВД высказался за полное прекращение работы всех предприятий, за исключением "критически важных" для государства. Часть компаний, по его мнению, следует перепрофилировать для производства лекарств и медоборудования.

Первый на Украине случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах 3 марта у мужчины, который прибыл из Италии. По данным министерства здравоохранения, в стране подтвержден 41 случай заражения, умерли трое заболевших, один пациент выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.