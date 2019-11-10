​В Киеве нашли склад с боеприпасами времен Второй мировой войны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времен Второй мировой войны. Он был найден около Шулявского моста.

Как передает Report, об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времен Второй мировой войны", - указал он.

По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.