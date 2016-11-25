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    В Киеве начат допрос Януковича

    Экс-президент Украины дает показания из России при помощи видеосвязи

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве началась процедура допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он проходит свидетелем по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал "112 Украина".

    Для проведения мероприятия организована видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским облсудом в России, куда ранее прибыл Янукович.

    Сообщается, что в украинской столице в связи со следственными действиями предприняты повышенные меры безопасности, здание Святошинского райсуда охраняют 130 полицейских.

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