В Киеве начат допрос Януковича

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве началась процедура допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он проходит свидетелем по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Для проведения мероприятия организована видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским облсудом в России, куда ранее прибыл Янукович.

Сообщается, что в украинской столице в связи со следственными действиями предприняты повышенные меры безопасности, здание Святошинского райсуда охраняют 130 полицейских.