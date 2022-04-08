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В Киеве началась встреча Зеленского, Борреля и фон дер Ляйен

В Киеве началась встреча Зеленского, Борреля и фон дер Ляйен Переговоры президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля начались в пятницу в Киеве.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 20:39
В Киеве началась встреча Зеленского, Борреля и фон дер Ляйен

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля начались в пятницу в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.

По данным аппарата украинского президента, переговоры пройдут в узком кругу, затем глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что фон дер Ляйен, Боррель и глава кабмина Словакии Эдуард Хегер посетили город Буча.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə Zelenski, Borrel və Ursual fon der Leyenin görüşü başlayıb

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