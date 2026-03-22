В Киеве наблюдается частичный блэкаут

На левом берегу Днепра в столице Украины Киеве произошел частичный блэкаут.

Согласно информации, с вечера субботы на левом берегу Днепра в украинской столице пропали свет и водоснабжение. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации официально назвали причину инцидента.

"Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения", - говорится в сообщении.

Параллельно в "Киевпастранс" проинформировали, что задерживается движение ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.