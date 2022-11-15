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В Киеве и семи областях Украины отключат электроэнергию

В Киеве и семи областях Украины отключат электроэнергию Веерные отключения электроэнергии будут введены сегодня в Киеве и семи областях Украины.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 01:17
В Киеве и семи областях Украины отключат электроэнергию

Веерные отключения электроэнергии будут введены сегодня в Киеве и семи областях Украины.

Как передает Report, об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, отключения будут действовать в украинской столице, в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Запланировано два промежутка отключений, первый - на час после полуночи, а затем с 05:00 и до конца суток. В других регионах отключения на данный момент не предусмотрены.

В понедельник в указанных областях и в Киеве также вводились отключения электроэнергии.

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