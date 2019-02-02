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    В Киеве горит склад на площади пять тысяч метров

    К тушению пожара привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники госслужбы по ЧС

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спасатели тушат пожар на площади пять тысяч квадратных метров на территории складских помещений в Киеве.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

    По данным ведомства, пожар возник в 11.52 в складском помещении с электроинструментами, пластиком и картоном.

    "По состоянию на 14.00 площадь пожара складского здания составляет 5 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники госслужбы по ЧС", - говорится в сообщении.

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